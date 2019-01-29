سالمين: تنتظرنا 90 دقيقة حاسمة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد علي سالمين لاعب محور منتخبنا الوطني والنجم الصاعد في الكرة الإماراتية، أن المنتخب تنتظره 90 دقيقة حاسمة في مباراة اليوم أمام قطر سيبذلون فيها كل الجهد من أجل الفوز والتأهل لنهائي بطولة الأمم الآسيوية وإسعاد الجماهير الإماراتية، معلناً جاهزية جميع زملائه اللاعبين لتقديم مباراة متميزة بعد إعداد جيد تحت قيادة المدرب زاكيروني.

وأشار سالمين «23 عاما» إلى أنهم عازمون على مواصلة الأداء التصاعدي الذي اتسم به المنتخب في مشوار البطولة وقال: مستوانا ظل يتطور من مباراة إلى أخرى، واليوم نأمل تقديم أفضل ما عندنا خاصة أنها مواجهة مصيرية، مثل هذه المباريات تتطلب جهداً أكبر لأنه لا مجال بعدها للتعويض لذلك يجب أن نسعى للفوز والتأهل الذي يستحقه منتخبنا.

دور الجمهور

وثمن لاعب محور منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحافي التقديمي للقاء اليوم، الدور الكبير الذي لعبه الجمهور في دعم الأبيض، وقال إن جمهور الإمارات لم يقصر في دعم المنتخب ووقف خلفه بكل قوة.

وأضاف: صراحة جمهورنا هو الذي يمنحنا الدافع في أرضية الملعب، نحن نستمد من تواجدهم في المدرجات الطاقة التي تحفزنا على العطاء، نشكر كل من دعمنا وساهم في انتصاراتنا السابقة خلال كل المباريات، ونتوقع اليوم حضوراً أكبر من عدد الجمهور الذي دعمنا في مباراتنا ضد أستراليا، ونعدهم بأننا لن نتراخى في تقديم كل ما عندنا حتى ننتصر ونساهم في فرحتهم بالوصول إلى نهائي البطولة.

دعم كبير

وعن كيفية تألقه مع «الأبيض» في هذه الفترة القصيرة، قال سالمين إنه بداية يشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب زاكيروني الذي منحه الثقة، وكل من شجعه ووقف بجانبه في مشواره الكروي السابق، وقال: وجدت دعماً كبيراً من المدرب وكذلك زملائي اللاعبين الذين قدموا لي الكثير من النصائح، جميهم ساندوني في الملعب حتى أقدم مستوى جيداً، لكنني ما زلت في بداياتي وأتعلم منهم وأستفيد من تجاربهم حتى أواصل بعطاء أفضل في المستقبل بإذن الله.