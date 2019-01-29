نجوم «الأبيض»: دعم الجمهور سلاحنا للعبور

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

طالب نجوم منتخبنا الوطني الأول، كل الجماهير بتقديم الدعم المعنوي لهم في لقاء اليوم بنصف نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، مؤكدين أن الجمهور سلاح العبور إلى نصف النهائي من خلال وقفته القوية ودعمه بالتشجيع من المدرجات. وثمن نجوم «الأبيض» مساندة الجماهير لهم في المباريات السابقة من البطولة.

مشيرين إلى أن هذا الدعم أسهم في تجاوز عقبات مهمة بالمنافسة، وقادهم إلى المرحلة الحالية. ودعا إسماعيل مطر قائد المنتخب الوطني الجماهير للتدافع نحو الاستاد والوقوف بجانب اللاعبين، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يلعبه أنصار «الأبيض» في المباريات وقال مطر: نحتاج إلى وقفة الجميع والاستفادة القصوى من عاملي الأرض والجمهور حتى نتمكن من تحقيق نتيجة مشرفة بإذن الله.

وذكر إسماعيل الحمادي أن وقفة الجمهور المشرفة في الجولات السابقة، أسهمت في رفع المعنويات وزادت من طاقة اللاعبين في الملعب، مشيراً إلى المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، مؤكداً أن طاقة أي لاعب كانت مستمدة من حب الشعار وتشجيع المدرجات.

مشيراً إلى أن صعوبة لقاء اليوم تتطلب تشجيعاً أقوى من السابق لتجاوز المنافس بسبب أهمية المرحلة وقال الحمادي إنه يتوقع حضور الجميع في الاستاد للتشجيع والمؤازرة، متمنياً أن يخرج الجمهور راضياً عن الأداء والنتيجة اليوم.

دعم الجاليات

من جانبه أشاد خالد عيسى حارس مرمى المنتخب، بحضور الجماهير في المباراة الأخيرة أمام أستراليا ومساندة زملائه اللاعبين، ذاكراً أن الجاليات التي تقيم في الإمارات أيضاً وقفت بجانبهم وأنهم يقدرون هذه المواقف من الجميع.

متمنياً أن يتواصل الدعم حتى تتكلل هذه الجهود بانتصارات تشرف كرة القدم الإماراتية. فيما قال المدافع إسماعيل أحمد: إن حضور كل مشجع للمباراة يسهم في رفع الروح المعنوية لزملائه اللاعبين، مشددا على أهمية أن تكون المدرجات ممتلئة لتقديم أفضل دعم في المباراة الحاسمة والمصيرية.

وقفة مستمرة

وذهب ماجد حسن لاعب الوسط في ذات الاتجاه، مشيداً بوقفة الجماهير المستمرة خلف المنتخب، ذاكراً أن الدور الذي يقوم المشجع في المدرجات لا يقل أهمية عن دور اللاعب في الملعب، مؤكداً أن المسؤولية تضامنية وعندما يقوم كل شخص بواجبه فلا بد أن تتحقق النتيجة الإيجابية، وقال ماجد حسن: جمهورنا يعتبر الوقود المحرك لعجلة المنتخب، وهو الذي يدفع نتائجه إلى الأمام ونثق بأن سيكون عند الموعد بمدرجات استاد محمد بن زايد.