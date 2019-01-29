عبد الله علي: قادرون على حسم اللقاء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال الدولي السابق عبد الله علي عضو لجنة المنتخبات الوطنية، إن حسم مباراة اليوم يتطلب 11 لاعباً متحمساً داخل الملعب، ذاكراً أن جميع اللاعبين يتميّزون بهذه الروح القتالية، لذلك فإنه واثق من أن كل لاعب سيدخل أرضية الملعب بروح قتالية عالية بحثاً عن الفوز والوصول للنهائي.

وأكد عبد الله علي الذي كان يتابع تدريب المنتخب الرئيس للقاء اليوم، أن المنتخب مؤهل للفوز لأنه يمتلك عناصر متميزة، خاصة بعد أن بدأ في العودة لتقديم مستواه الحقيقي خلال الجولات الأخيرة التي أكدت تطوّره وقوته، وأضاف: نجاح المنتخب في التأهل على حامل اللقب يعتبر نجاحاً يحسب للاعبين، وفي ذات الوقت يؤكد أنهم سيكونون على قدر الثقة والتحدي.

وأشار عضو لجنة المنتخبات الوطنية إلى أن مساندة الجماهير، ساهمت بشكل كبير في محافظة «الأبيض» على حظوظه بالبطولة، لأهمية الدور الذي يقوم به المشجع في المدرجات. وأضاف: ننتظر اليوم مواصلة الدعم والقوة حتى تتحقق التطلعات ويبلغ منتخبنا النهائي، بإذن الله.

وأكد عبد الله علي، ثقته في أن الجهاز الفني بقيادة زاكيروني قادر على التعامل مع اللقاء بطريقة تمكّنه من التفوّق على الفريق المنافس وتحقيق هدفه.