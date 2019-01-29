سانشيز: بعثتنا حظيت بالاحترام

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أثنى الإسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر على المعاملة الجيدة التي حظيت بها بعثة المنتخب في الإمارات خلال فترة البطولة السابقة، مؤكداً أن الجميع ظلوا يتعاملون معهم باحترام، وقال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء اليوم أمام منتخبنا الوطني: نلعب في ظروف جيدة، الملاعب مميزة، والفنادق أيضاً، كل شيء جيد وهنالك تعامل وتعاون من الجميع، هذا ما وجدناه في الفترة السابقة.

دعم

وأكد سانشيز إدراكه الدعم الكبير الذي سيحظى به منتخب الإمارات في مباراة اليوم، موضحاً أن ذلك وضع طبيعي لأنه صاحب الأرض، وأضاف: أتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير من أجل دعم المنتخب الإماراتي لكننا بتماسك اللاعبين يمكن أن نتجاوز أجواء اللقاء.

منافسة

كما أشار الإسباني فيلكس سانشيز، إلى صعوبة المباراة، موضحاً أن المنافسة ستكون قوية لأن كل منتخب يتطلع إلى الفوز والتأهل لنهائي البطولة، مبيناً، أن مباراة أستراليا أثبتت أن منتخب الإمارات لديه تنظيم جيد وبه عناصر موهوبة وخاصة في الهجوم.

وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا من أجل التفوق عليه وتقديم مباراة شيقة، ثقتي كبيرة باللاعبين الذين نجحوا في تخطي العديد من العقبات الصعبة خلال الجولات الماضية لتحقيق فوز جديد.

قوة

واعتبر الإسباني فيلكس سانشيز أن عدم اهتزاز شباك منتخبه في البطولة حتى الآن نقطة إيجابية ودليل على قوة المجموعة وتعاونها في الملعب، موضحاً أن ما فعله المنتخب في هذا الجانب لم يكن أمراً سهلاً لأن المحافظة على نظافة الشباك في 5 مباريات تتطلب تركيزاً كبيراً، وأكد أنهم سيعملون اليوم أيضاً على خروج شباكهم نظيفة لأن ذلك يمنحهم فرصة التفوق ونيل بطاقة التأهل.