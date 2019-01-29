زاكيروني: درسنا نقاط ضعف المنافس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حدد الإيطالي البرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، هدفه من مواجهة المنتخب القطري في نصف نهائي بطولة كأس آسيا، والتي سيستضيفها استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

مبيناً أن الأبيض يدخل المباراة وهو يضع نصب عينيه الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ومواصلة المشوار من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة الذي انعقد امس بالعاصمة أبوظبي.

فرصة

ورفض الإيطالي زاكيروني، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، فكرة التفريط في فرصة التأهل إلى المباراة النهائية، موضحاً أن الوصول إلى المرحلة الحالية من البطولة جاء بفضل تضافر الجهود، ونتاج لعمل شاق ومستمر، موضحاً، أن المنافسة على لقب كأس آسيا حلم عمل من أجله الجميع على مدار عامين، مشدداً في الوقت ذاته، على أهمية التركيز ومواصلة القتال بقوة حتى يتحول الحلم إلى واقع.

قوة

وأكد المدير الفني لمنتخبنا معرفته الكاملة بالمنتخب القطري، مشيراً إلى أنه حرص على دراسة المنافس وتحليله، وبات يعرف عنه كل كبيرة وصغيرة ويدرك مواطن القوة ونقاط الضعف لدى المنافس، مضيفاً أن المواجهة لن تكون سهلة وأن طريق المنتخب إلى النهائي لن يكون مفروشاً بالورود، لكنه عاد وأكد أنه يعرف كيف يواجه منافسه ويتغلب عليه.

كما جدد الإيطالي زاكيروني، ثقته الكاملة في كل العناصر الموجودة مع المنتخب، مؤكداً أن كل اللاعبين الموجودين مع المنتخب حالياً في كامل الجاهزية، وجميعهم رهن إشارة الجهاز الفني ويمكن لأي لاعب تقديم الإضافة المطلوبة، ولفت المدرب إلى أن المنتخب لن يتأثر بغياب المدافعين محمد أحمد وخليفة مبارك اللذين يغيبان بسبب الإصابة متمنياً لهما عاجل الشفاء.

جاهزية

كما أكد زاكيروني جاهزية البدلاء لسد النقص، مضيفاً أن الأبيض قادر على تحقيق الهدف المرسوم بمن حضر، وثمن المدير الفني للأبيض الوقفة القوية للجماهير الإماراتية خلف الأبيض، منوهاً إلى أن الجماهير لعبت دوراً كبيراً، وكان لها تأثير واضح في النتائج الجيدة التي حققها المنتخب في المرحلة السابقة، بفضل التشجيع المتواصل والمؤازرة المستمرة، آملاً أن يتواصل الدعم في مباراة نصف النهائي، وأن تظل الجماهير وقوداً يشعل حماس اللاعبين ويزيد من دوافعهم من أجل تأمين بطاقة التأهل.

معايشة

وأوضح الإيطالي ألبرتو زاكيروني قائلاً: تركيزي وعملي منصبان الآن على معايشة اللاعبين في التمارين اليومية وقراءة الفريق الخصم وخصوصا الاداء الهجومي لفريقنا". وأعترف كانت لدينا صعوبات في الدور الاول وحتى في دور الـ16 خصوصا مع منتخبات تلعب بتكتل دفاعي، لكن لدي ثقة بتجاوز قطر بتركيز كبير واداء جيد".

يذكر أن، الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا أصبح بطلاً قومياً، بعد أن نجح في قيادة منتخبنا لإقصاء نظيره الأسترالي حامل اللقب من كأس آسيا، والعبور بـ"الأبيض" إلى الدور نصف النهائي اليوم أمام قطر، ولربما ينجح مع الأبيض الإماراتي في ملاقاة الساموراي في النهائي حيث حلم اللقب الكبير.