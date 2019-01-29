خلفان مبارك: عازمون على تقديم كل ما نملك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد خلفان مبارك لاعب وسط منتخبنا الوطني أن نجوم المنتخب سيبذلون أقصى الجهد لتحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي والعبور إلى المباراة النهائية ومواصلة الطريق نحو حلم اللقب الآسيوي، مؤكداً أنهم عازمون على تقديم كل ما يملكون من أجل إسعاد الجماهير، وأوضح خلفان مبارك أن الجماهير الإماراتية تعرف دورها تماماً وتقوم بواجبها على الوجه الأكمل، ولا تحتاج إلى مناشدة أو تذكير للقيام بمهمتها في مساندة المنتخب في المباراة المقبلة.

مبيناً أن الجميع يدرك أهمية المواجهة وضرورة تحقيق الفوز فيها حتى يمضي الأبيض قدماً نحو منصة التتويج، مشيداً بوقفتها القوية خلف المنتخب في المراحل السابقة، مؤكداً أن الجماهير ساهمت بنصيب الأسد في وصول الأبيض إلى مراحل متقدمة في البطولة، وأبدى اللاعب سعادته الغامرة بالإقبال الكبير من قبل الجماهير للحصول على التذاكر.

مشيراً إلى أن هذا التدافع الجماهيري رفع كثيراً من الروح المعنوية لكل اللاعبين، وأكد حرص أبناء الإمارات على دعم ومساندة المنتخب الوطني، متوقعاً أن تحقق المباراة حضوراً جماهيرياً غير مسبوق وأن يمتلئ استاد محمد بن زايد بأنصار الأبيض.

شكر

من جانبه قال عامر عبد الرحمن لاعب وسط منتخبنا: شكراً من القلب لكل الجماهير الوفية على الدعم والمساندة التي وجدناها منكم في كل الأوقات، رسالتكم الأخيرة وصلت إلى كل اللاعبين، تدافعكم للحصول على التذاكر أكد مدى حرصكم على تشجيع اللاعبين، هذه هي الروح التي نحتاج إليها من أنصار الأبيض، وهي زادنا للقتال من أجل العبور إلى المباراة النهائية.

وأشاد عامر عبد الرحمن بزملائه اللاعبين الذين قدموا الكثير في هذه البطولة، مؤكداً الاستعداد لتقديم المزيد حتى التتويج باللقب الغالي.