الأبيض وقطر.. خطوة إلى النهائي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

يبحث منتخبنا الوطني عن بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، عندما يواجه منتخب قطر عند السادسة مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في نصف نهائي البطولة القارية، في مواجهة قوية، يمتلك فيها كل فريق دافعاً لتجاوز خطوة جديدة إلى النهائي الحلم.

ويعمل منتخبنا على ترجمة مشواره السابق في البطولة، بفوز جديد، بعد أن تصدر مجموعته في المرحلة الأولى، وأقصى قرغيزستان في دور الـ 16، ثم نجح في تخطي حامل اللقب، منتخب أستراليا، ليصل إلى نصف النهائي عن جدارة، ويسعى «الأبيض» إلى تكرار إنجازه السابق، بالوصول إلى النهائي في نسخة 1996.

واستعد للقاء بتدريبات جادة، اختتمها أمس، بروح معنوية عالية، وتفاؤل كبير بإمكانية تخطي منافسه اليوم، وجهز الإيطالي زاكيروني كتيبة النصر، التي سيعتمد عليها في اللقاء، مع فقده للثنائي خليفة مبارك المصاب بكسر في الساق، ومحمد أحمد الذي تعرض للإصابة في مباراة أستراليا الماضية، ويتوقع أن يحافظ المدرب الإيطالي على طريقة لعبه المتوازنة دفاعياً وهجومياً، مع تغيير مهام بعض اللاعبين.

أما منتخب قطر، فإن بلوغه هذه المرحلة، يعتبر إنجازاً له، باعتبار أنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد أن ظل يحقق نتائج سلبية في مشاركاته السابقة.