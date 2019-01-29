الرميثي: الصورة الحضارية للإمارات مسؤولية الجميع

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دعا محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» عموم الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية وتقديم أفضل مشاهد التشجيع المثالي والذي يعكس الصورة الحضارية للإمارات في مباراة منتخبنا الوطني يوم غد الثلاثاء في نصف نهائي البطولة القارية.

وأكد أهمية الابتعاد وفصل المباراة عن أي جوانب أخرى، والظهور بالصورة المعهودة من أبناء الإمارات والمعروفة عنهم بكرم الضيافة والترحيب وحفاوة الاستقبال وعكس الوجه المشرق والمتقدم لريادة الإمارات، مبيناً أن منتخبنا الوطني بحاجة مهمة لوقفة الجماهير وتشجيع لاعبيه لبلوغ النهائي.

وشدد ضرورة أن تبتعد الجماهير عن أي حالة من حالات الإساءة والمهاترات والانزلاق للمواقف المتدنية، مؤكداً أن جمهور الإمارات يملك الوعي التام بمثل هذه المسائل ويدرك أهميتها وأبعادها نتيجة لتعاونه الكبير مع مختلف الجهات المختصة وحرصه على اتباع الإرشادات التي تصدرها الجهات المنظمة لكافة الفعاليات الرياضية.

وأضاف: على الجميع أن يعي أن المباراة مع منتخب قطر تقام في إطار رياضي بحت ونتمنى ألا تسيس المباراة لأهداف أخرى ولمصالح أطراف ثانية، متمنياً أن يقدم المنتخبان مباراة مميزة تعكس المستوى الفني المتقدم للبطولة وتليق بمكانة الحدث، داعياً الجماهير للحضور بصورة مبكرة وتشجيع منتخبنا الوطني بأبهى صور التشجيع والاحتفاء بعام التسامح في موطن السلام.

وأكمل: هذه القيم والمبادئ والأخلاق مغروسة في جميع نفوس أبناء الإمارات ويتعايشون بها ويدركون جيداً أهمية هذه المباراة ودورها في تحقيق الانعطافة وقيادة منتخبنا للنهائي القاري، فهي مباراة مصيرية نتمنى أن يكون فيها التركيز على منتخبنا الوطني وتحفيز لاعبينا لتقديم أقصى العطاءات من أجل إعلاء راية الوطن عالياً، وخصوصاً أن المباراة يتابعها الملايين عبر الشاشات وتحت أنظار العالم أجمع.