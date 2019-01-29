واتارو إيندو: لعبنا بواقعية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قال نجم المنتخب الياباني واتارو إيندو إنهم تعاملوا باحترام كامل مع المنتخب الإيراني الذي كان مرشحاً بقوة للوصول إلى المواجهة النهائية لكنهم واجهوه بواقعية وكان الفوز الذي تحقق بروح الفريق الواحد، وأوضح أنهم تعاملوا بمنظومة واحدة خلال المباراة، رافضاً الاتهام بأنهم حاولوا إهدار الوقت في ربع الساعة الأخير، بدليل أنهم سجلوا الهدف الثالث في الزمن بدل الضائع.

