جماهير اليابان ترشّح «الأبيض»

المصدر: العين - عماد الدين إبراهيم

رشّحت الجماهير اليابانية التي حضرت مواجهة منتخب بلادها مع إيران، الأبيض الإماراتي لمواجهة منتخبهم في ختام البطولة الجمعة المقبل، وذلك بعد ضمان ترقي الأزرق الياباني إلى المباراة النهائية بفوزه، أمس، على المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة.

ويلعب «الأبيض» الإماراتي اليوم في نصف النهائي أمام المنتخب القطري.

وقالت توشمي ياكو من هيروشيما، إنها جاءت من اليابان خصيصاً لتشجيع منتخب بلادها، وكانت واثقة كل الثقة من ترقيه إلى الدور النهائي رغم الأداء غير المقنع في دور المجموعات، متمنية أن يلعب المنتخب الياباني مع مستضيف البطولة وصاحب الأرض في المباراة النهائية.

فيما رشّحت زميلتها هوان كو من طوكيو منتخب الإمارات لمرافقة منتخب بلادها في المواجهة النهائية، متوقعة أن يفوز الأبيض الإماراتي على قطر، اليوم، بثلاثية نظيفة كما حدث، أمس، مع منتخب بلادهم الذي اكتسح إيران بثلاثية نظيفة استحق بها مقعده في النهائي بجدارة.