يوشيدا يريد «الأبيض»

تمنى قائد منتخب اليابان، مايا يوشيدا، تأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية، معرباً عن سعادته بتأهل «الساموراي» إلى نهائي البطولة بعد التغلب على إيران بثلاثية في نصف النهائي.

وأضاف: «منتخب الإمارات يلعب على أرضه وبين جماهيره، وبالتأكيد تأهله للنهائي سيكون أمراً جيداً بالنسبة لمشجعيه، وأتمنى أن نواجه أصحاب الأرض وكذلك مواجهة المدرب الإيطالي زاكيروني».

وتابع: «حققنا فوزاً مهماً على منافس صعب، واستطعنا تقديم أفضل مستوى لنا في البطولة في مباراة نصف النهائي، سنبدأ استعداداتنا على الفور من أجل النهائي والسعي للتتويج باللقب للمرة الخامسة».

