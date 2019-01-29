تقليص الدوام المدرسي اليوم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

قررت وزارة التربية والتعليم تقليص الدوام المدرسي وصرف الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية اليوم قبل موعد الانصراف بساعتين ليتسنى لهم مساندة المنتخب الوطني وحضور المباراة التي ستجمعه مع المنتخب القطري في ختام نصف نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» والتي ستقام مساءً باستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وقال مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، إن هذه المبادرة جاءت دعماً لمنتخبنا الوطني وتشجيعاً له لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة في بطولة كأس أمم آسيا، ولتحقيق المساندة الجماهيرية لبث روح الحماس داخل نفوس اللاعبين على أرضية الملعب.

وتابع: تقليص اليوم المدرسي جاء لإعطاء الطلبة والعاملين في القطاع الفرصة للذهاب للملعب قبل وقت كاف، متمنياً منهم الالتزام بالروح الرياضية واحترام الجميع، قائلاً: «نريد لمنتخبنا أن يفخر بجماهيره كما نفخر به» وتمنى الصوالح، أن تمتلئ شوارعنا بالفرحة والتهاني والتبريكات.