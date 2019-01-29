مغردون: موعدنا «الليلة» في «ملعب الانتصارات»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

تغريدات وعبارات حماسية امتلأت بها وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت لتؤكد وقوفها ومساندتها لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، في مواجهته المهمة والمصيرية في نصف نهائي كأس أمم آسيا، حيث أكد المغردون عزمهم الوجود الليلة في مدرجات استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي «ملعب الانتصارات» ، وملئها عن آخرها دعماً للأبيض، وخصوصاً بعد نفاد التذاكر المخصصة للمباراة أول من أمس.

تفاعل

وفي الوقت نفسه، تفاعلت أعداد كبيرة مع البيان الذي أطلقته شرطة أبوظبي، تدعو فيه الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية، والتشجيع بأسلوب حضاري، داخل وخارج الملعب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التغريد السلبي، متمنين للجميع الاستمتاع بمشاهدة المباراة، وهو ما لاقى استجابة كبيرة من الجمهور، حيث أطلقوا وسم «شجع بروح رياضية».

وكتب الإعلامي علي الهاجري، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» قائلاً: «لأننا الأقوى، سنعبر بثبات الرجال وقوة الشخصية، وهيبة أبناء زايد، نحن في النهائي بحول الله».

وكتب أحد المشجعين على «توتير» قائلاً: «بالأمس احتفلنا بالتأهل، واليوم نفكر في الدور القادم، ونستمر بنفس الحماس والتشجيع في المدرج».

وعد

وكتب مشجع آخر بمواصلة تقديم الدعم لمنتخبنا الوطني، خصوصاً أن «الأبيض» دخل الأدوار النهائية لكأس أمم آسيا، وفي أمسّ الحاجة لدعم الجمهور، يقول المغرد: «انتهت مباراة أستراليا بالتأهل، ولله الحمد، وعملنا بعدها لمباراة اليوم، نوعدكم بمدرج نار بإذن الله، كل الشكر لهؤلاء الأبطال، الذين يعملون لخدمة المدرج، نخلص معاً».

وكتب مغرد ثانٍ: «دعماً لمنتخبنا الوطني، لنكن جزءاً من المهمة قدام يا الأبيض، شد العزوم وخلفك اليوم جمهور، وقلوب عشاقك وأهلك وناسك».

وقال أحد المشجعين ضمن وسم «شجع بروح رياضية»: «التسامح زينة الفضائل، والنفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح، ومسؤولية التسامح، تقع على من لديهم أفق أوسع، لذا، شجع بروح رياضية متسامحة أخوية، بعيداً عن التشاحن».

وغرد آخر قائلاً: «إن لم نستطع أن نحقق نتيجة رياضية إيجابية في مباراة اليوم، لا سمح الله، فلنحقق نتيجة إيجابية بروح التشجيع الحضاري، التي تعكس أخلاق أبناء الإمارات».