هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يعد مترو دبي أحدث أنظمة السكك الحديدية بخطيه الأحمر والأخضر، تحفة فنية تتزين بها إمارة دبي، ويوفر باقة من الخدمات المميزة بلمسة من الرفاهية، مثل متاجر التجزئة وخدمة الإنترنت المجاني، وأجهزة الصراف الآلي، كما يوفر سهولة الوصول لأصحاب الهمم، مربوطاً بشبكة واسعة من الحافلات العامة والترام، إلى جانب العديد من المزايا التي تجعل من المترو خيارك الأمثل.

ويتميز المترو بقطاراته الرائعة والتي توفر كل سبل الراحة لمرتاديه، فهناك المقصورة الذهبية والخاصة لحاملي البطاقة الذهبية فقط الذين يملكون مقاعد جلد واسعة بإطلالات بانورامية، فيما توجد على جميع القطارات، والتي تعمل على الخطوط الحمراء والخضراء، مقصورات مخصصة للنساء والأطفال فقط.

وهذا التميز لا يقتصر على القطارات بل يمتد ليشمل أيضاً المرافق والمنشآت، إذ بإمكان الزوار الاتصال بشبكة الإنترنت عبر «واي فاي» في أنحاء شبكة المترو، كما توجد أكثر من 3000 كاميرا مراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة، كما توجد وحدة شرطة خاصة لمراقبة الأمن والسلامة، وصندوق اتصال للطوارئ في كل القطارات والمحطات، بالإضافة إلى نظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ.

كما يراعي مترو دبي احتياجات وراحة جميع الركاب، إذ تتوافر مسارات إرشادية بارزة على الأرضيات لتوجيه ذوي الإعاقة البصرية، وإشارات تحذير مسموعة ومرئية واضحة عند فتح وإغلاق الأبواب المؤدية إلى القطارات، وأماكن خاصة لمستخدمي كراسي العجلات (المدولبة) على جميع القطارات، ومصاعد تصل إلى جميع مستويات المحطة.