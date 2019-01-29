وصافة كورية 4 مرات

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ويعد منتخب كوريا الجنوبية من الفرق العريقة في القارة الصفراء ومسابقاتها الأممية، حيث تأسس اتحاد الكرة فيها عام 1945، وبعدها بـ10 سنوات فقط، فازت بالسبق عندما حصلت على أول كأس لآسيا عام 1956، مع ذلك ورغم تأهلها لنهائيات كأس العالم 10 مرات، ومشاركتها في كأس آسيا 14 مرة إلا أنها لم تفز باللقب القاري سوى مرتين فقط عامي 1956 و1960 وكان نظام المسابقة حينذاك، عبارة عن دوري من دور واحد بين 4 فرق فقط.. في البطولة الأولى فاز المنتخب الكوري في مباراتين وتعادل واحدة، وفي الثانية فاز في اللقاءات الثلاثة.. أما لقب الوصيف فقد حققه 4 مرات 1972 و1980 و1988 و2015.

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