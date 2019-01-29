77.5% لا لمصيدة «السوشيال ميديا»

المصدر: دبي- علي شدهان

يؤيد 77.5% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها في «تويتر»، إبعاد اللاعبين عن مصيدة «السوشيال ميديا» خلال مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في النسخة 17 لكأس آسيا لكرة القدم في الإمارات، فيما يرى 22.5 العكس.

وطرحت «البيان» على متابعيها، سؤالاً محدداً مفاده: «هل تؤيد منع اللاعبين من السوشيال ميديا لتجنب التأثير السلبي؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 81% يرون ضرورة إبعاد اللاعبين عن مصيدة «السوشيال ميديا» في مقابل 19% يرون خلاف ذلك، فيما أجاب 74% عبر «تويتر» بنعم، في مقابل 26% لا يرون فائدة من إبعاد اللاعبين عن متابعة «السوشيال ميديا».