«التحليل الفني»: فرق آسيا تطوّرت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شكلت نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات، دليلاً إضافياً على نجاح استثمار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تطوير اللعبة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحسب النتائج الأولية لعمل مجموعة التحليل الفني. وتابعت مجموعة التحليل الفني لغاية الآن 48 مباراة في البطولة، وكشفت النتائج الأولية تحقيق العديد من الفرق الآسيوية تطوراً كبيراً في المستوى.

ولاحظ المحللون الفنيون النجاح الكبير لبرامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نجحت فيتنام في بلوغ الدور ربع النهائي، علماً بأن أكثر من نصف تشكيلة الفريق كانت العام الماضي نجحت في تحقيق المركز الثاني خلال بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين. وحظيت منتخبات فيتنام وتايلاند والأردن وقيرغيزستان بتقدير مجموعة التحليل الفني، لنجاحها في إثبات قدرة على المنافسة على المستوى القاري.

وفي ما يتعلق بتوافق أساليب اللعب مع نهائيات كأس العالم، أشارت مجموعة التحليل الفني، إلى أن 33% من الأهداف المسجلة في البطولة القارية جاءت من كرات ثابتة.