شاشة عملاقة لمباراة «الأبيض» على الكورنيش

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم في الإمارات، عن تخصيص شاشة عملاقة في منطقة المشجعين الرسمية في منطقة الكورنيش في العاصمة أبوظبي، لعرض مباراة منتخبنا الوطني في نصف نهائي كأس آسيا.

وتأتي المبادرة ضمن جهود اللجنة، لمنح جماهير الدولة، فرصة متابعة المباراة التي ستقام على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين. وسبق أن قام مجلس أبوظبي الرياضي، بشراء تذاكر المباراة، وتوزيعها على الجماهير الإماراتية في أكثر من مقر للتوزيع، في إطار الجهود الحالية لحشد الجماهير خلف منتخبنا الوطني في مهمته القارية.