«قمة القيادات الرياضية العالمية» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً أعمال «قمة القيادات الرياضية العالمية» التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في فندق باب القصر يومي 30 و31 يناير الجاري، بالتزامن مع منافسات النسخة الـ17 لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019.

وتبدأ القمة بكلمة لمحمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والتي سيتحدث فيها عن الرؤية الرياضية للعاصمة الإماراتية أبوظبي، وحجم نمو الرياضة فيها، إضافة إلى النجاحات التي تحققت وتتحقق خلال استضافة الإمارات منافسات كأس آسيا الإمارات 2019 في الفترة من 5 يناير إلى الأول من فبراير.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية.

حضور

وتشهد أعمال القمة حضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية تمثل نخبة وقادة الرياضة العالميين، حيث تقام في اليوم الأول 6 جلسات والبداية تنطلق في العاشرة صباحاً بعنوان «استكشاف آفاق جديدة لكرة القدم» يتحدث خلالها كو كاتو رئيس التخطيط والاستراتيجية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وديفيد تايلور رئيس العمليات في دي دي ام سي فورتيس، واوليفير جيلبيرت رئيس التسويق التجاري في الدوري الفرنسي للمحترفين، وتلقي الجلسة الضوء على أفضل الطرق لإشراك المشجعين على المستويين المحلي والعالمي، وكيف يمكن للأندية والمنتخبات وبطولات الدوري التوسع لتلبية المتطلبات الجديدة، واستكشاف طرق جديدة لتلبية متطلبات المشجعين.

أما الجلسة الثانية فتنطلق الساعة 11:20 بعنوان «قصص رياضية.. البداية - منتصف الطريق - النهاية» يتحدث فيها آرتي داباس مسؤولة الحقوق الإعلامية في المجلس الدولي للكريكيت، وإيد ثورن مدير الشراكات في فنادق هيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وجيمس بابلو مدير الشؤون الرقمية والاجتماعية في لويس هاميلتون للإدارة، فيما تقام الثالثة بتمام الساعة 12:00 بعنوان «رياضة الكريكيت: لحظات سعيدة وذكريات متجددة» تتحدث خلالها كيم ماكوني رئيسة بيغ باش للكريكيت في أستراليا.

وسيلة تعريف

وتستأنف جلسات اليوم الأول بجلسة رابعة «الرياضة كوسيلة للتعريف بالمدن والبلدان» يتحدث فيها بطرس بطرس نائب أول الرئيس للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وباولو بيلينو الرئيس التنفيذي ومدير آر سي اس للرياضة والفعاليات، وماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي لترايثلون، وبيتر سيلفرستون المدير التجاري لنادي أرسنال الإنجليزي، وتلقي هذه الجلسة الضوء على أمثلة توضيحية عن المدن والبلدان المعنية، وأفضل الطرق لاستخدم الرياضة كوسيلة لترقية وتطوير السياحة والاستثمار.

وتقام الجلسة الخامسة الساعة 14:20 بعنوان «مستقبل حقوق رياضة الكريكيت» يتحدث فيها جاك فول الرئيس التنفيذي لنادي تيتانز للكريكيت، ومارك آرثر الرئيس التنفيذي لنادي يوركشير للكريكيت، وشاجي اوي مولك مالك دوري ال تي 10 للكريكيت، وساندرا رامان الرئيس التنفيذي لمجموعة ريلايانس للرياضة.

الاستثمار الرياضي

وتختتم أعمال اليوم الأول من القمة بجلسة سادسة بعنوان «اختيار الفرصة المناسبة للاستثمار الرياضي» يتحدث فيها كيث هاريس نائب رئيس نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم ومسؤول الاستثمار بالنادي، وجون نائي المدير العام لـ23 للرياضة، ودان ميث مؤسس إم إي آي أس للمعمار، وتشرح هذه الجلسة الاستثمار المثالي والأفضل للمؤسسات الرياضية وكيفية بناء وإدارة الجوانب المتعلقة بمجموعة من الشركاء والرعاة، إضافة إلى أهمية الممتلكات العقارية وفرص نمو الاستثمار الرياضي خلال هذا العام (2019).

حقوق محترفي الغولف

وتقام في اليوم الثاني من القمة بعد غدٍ 6 جلسات: الأولى بعنوان «الحقوق الرياضية للجولة الأوروبية لمحترفي الغولف» تنطلق الساعة 09:30 صباحاً يتحدث فيها كيث بيللي الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للغولف، وتناقش الجلسة كيفية امتلاك وإدارة الحقوق بتفكير متقدم وأين وكيف يتم تطبيق طرق جديدة لامتلاك الحقوق؟ ورؤية الجولة الأوروبية للغولف لاستمرارية النمو على المستوى العالمي.

والجلسة الثانية بعنوان «الإرث والإنجازات والقيادة» يتحدث فيها اللورد سبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويشرح من خلالها أهمية خلق إرث وتأثير مستمر، وكيفية إدارة فعالية كبرى بنجاح تام، واستراتيجية الاتحاد الدولي لألعاب القوى لتطوير استراتيجية بطولات ومنافسات ألعاب القوى العالمية.

والجلسة الثالثة بعنوان «كيف يمكن للعلامات والماركات التجارية النجاح في مجال صناعة الرياضة» يتحدث فيها جون روبينسون رئيس العمليات في 100 ثيفز، وبراد نيرينبيرغ رئيس مؤسسة ريد بيغ.

وتقام الجلسة الرابعة في اليوم الثاني بعنوان «رياضة كرة القدم النسائية: تطوير الموهبة وخلق قيمة لهذه الرياضة» يتحدث فيها مويا دود رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسمر ناصر الرئيس التنفيذي السابق لكأس العالم تحت سن 17 عاماً في الأردن، وحورية الطاهري عضو لجنة كرة القدم النسائية بالإمارات، وتناقش الجلسة الخطوات الكبرى في مجال تطوير كرة القدم النسائية، وخطط فرق ومنتخبات كرة القدم النسائية في منطقة الخليج للنمو.

والجلسة الخامسة «الرؤية المثالية: استراتيجيات كرة القدم في الشرق الأوسط» يتحدث فيها الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وغانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، حول الاستراتيجيات الوطنية لتطوير كرة القدم، وكيفية إعداد برامج ومشاريع مؤثرة لتطوير فرق المراحل العمرية وصولاً إلى الفرق المحترفة، وأولويات عام 2019.

وتختتم أعمال القمة بجلسة «الدروس المستفادة من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019» يتحدث فيها جون ليكرتش الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، ويشرح فيها العمليات التشغيلية الرئيسة، وإدارة الجوانب التجارية، وإشراك المشجعين، وكيفية تقديم فعالية رياضية كبرى.

أبرز المتحدثين في المؤتمر

اللورد سبستيان كو

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أعيد انتخابه رئيساً في 2015، مهندس ملف مدينة لندن لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2012 والألعاب الأولمبية الخاصة 2012 ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لتلك الألعاب، حقق 12 لقباً عالمياً كعداء من بينها الميدالية الذهبية لأولمبياد موسكو 1980 لسباق 1500 متر والميدالية الفضية لسباق 800 متر والميدالية الفضية لسباق 800 متر في دورة لوس انجليس 1984.

داتو ويندسور

الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ 2015 بعد أن كان نائباً للأمين العام، يعمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ 2012 كما عمل سابقاً في كل من الاتحاد الماليزي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

بطرس بطرس

نائب أول الرئيس للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، يعمل مع طيران الإمارات منذ ثلاثة عقود تقريباً، مسؤول حالياً عن ملفات الرعاية الرياضية في طيران الإمارات، ترعى طيران الإمارات سلسلة من البطولات الرياضية الكبرى حول العالم، ومن بينها بطولات لكرة القدم والرجبي والتنس وسباقات السيارات والغولف والكريكت وسباقات الخيول.

كيث هاريس

نائب رئيس نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم منذ يونيو 2018، مسؤول الاستثمار بالنادي، مهندس صفقة استثمار فرهاد موشيري في نادي إيفرتون في فبراير 2016، عمل رئيساً لدوري كرة القدم بين 2000-2002، عمل مديراً لاستاد ويمبلي بين 2001 و2007، قدم العديد من الاستشارات لعمليات بيع وشراء أندية لكرة القدم، بما فيها أندية شيلسي ووست هام وأستون فيلا ومانشستر سيتي.

ديفيد تايلور

رئيس العمليات في دي، دي إم سي فورتيس، والشريك المؤسس لفورتيس للرياضة، وهي الشركة التي فازت بالحقوق التجارية الحصرية لبطولات المنتخبات والأندية الآسيوية لغاية 2028، عمل رئيساً تنفيذياً رياضياً في نيويورك. المدير العام السابق لـ (تيم) للتسويق، وأدار مشاريع وبرامج بطولات «يويفا»، خبرة عريضة في مجال التطوير والحقوق التجارية لكرة القدم.