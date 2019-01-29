قويض: قاهر البطل يُسقط أي منافس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة أن لقب بطولة كأس أمم آسيا ليس بعيداً عن الإمارات من خلال ما أظهره منتخبنا الوطني من عزيمة وإصرار أمام أستراليا، مشيراً إلى أن مباريات الأدوار المتقدمة لا تحسمها الأمور الفنية بل الروح القتالية على أرضية الملعب.

وقال: المستويات كانت متقاربة بين أغلب المنتخبات، لم نجد حتى الآن منتخباً مرعباً لا يقهر، وبالنسبة لي المنتخب الإماراتي أمام فرصة تاريخية لإحراز اللقب خصوصاً أنه على أرضه وبين جمهوره، ومن قهر أستراليا حاملة اللقب قادر على إسقاط أي منافس، سلاح الأرض والجمهور مهم جداً، وأتمنى أن يكلل حسن تنظيم الإمارات للبطولة بفرحة جماهيرية عارمة وينجح الأبيض في تحقيق الحلم، ولا يوجد مكافأة على هذا التنظيم الرائع أفضل من أن يكون اللقب إماراتياً.

وأضاف قويض: لطالما أن العزيمة موجودة، نحن متأملين خيراً بالمنتخب الإماراتي لمواصلة تشريف الكرة العربية في المحفل الآسيوي، والأبيض الإماراتي يملك من الإمكانيات والقدرات ما يساعده على تحقيق الفوز في لقاء نصف النهائي اليوم، ويكحّل عيون المنتخبات العربية التي غادرت البطولة.

وتابع: لا يمكن أن نتحدث عن الفنيات في مثل هذا الدور، لا نتحدث إلا عن العزيمة والإرادة والإصرار، من يسجل في مرمى أستراليا بإمكانه أن يسجل في أي مرمى.

فارق كبير

وأوضح قويض أن من شاهد المنتخب الإماراتي في مباراة أستراليا، يكتشف الفارق الكبير في الأداء بينها وبين الدور الأول بفضل ما أظهره اللاعبون من غيرة وحب لوطنهم على أرضية الملعب.

وعن رأيه في المنتخب السوري، قال قويض: بعد الأداء الرائع في تصفيات كأس العالم 2018 التي كان فيها منتخبنا قريباً من العبور إلى النهائيات بروسيا، سادت روح التفاؤل بين الجمهور السوري وكنا نأمل في أن يكون نسور قاسيون رقماً صعباً في نهائيات كأس أمم آسيا وأن نكون من الأربعة الكبار لكن المنتخب خيب ظننا وودع البطولة من الدور الأول مخلفاً وراءه خيبة أمل كبيرة.

عناصر جيدة

وأضاف: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، في لحظات انقلب المنتخب رأساً على عقب وأصبح ضمن المنتخبات الأوائل التي ودعت البطولة، أعتقد أنها مجرد عثرة و أنه لو يتم إعادة الدور الأول 100 مرة لما خرج المنتخب السوري بهذا الشكل، لأنه يضم عناصر جيدة ومن الممكن أن يكون رقماً صعباً في بطولة قادمة، ولسائل أن يسأل هل المنتخب الذي ظهر أمام أستراليا هو نفسه المنتخب الذي لعب أمام فلسطين والأردن، طبعاً لا، المشكلة كانت إدارية 100%.

وعن اللاعبين الذين لفتوا الأنظار إليهم في البطولة، أشاد قويض بلاعب منتخبنا الوطني علي مبخوت وصنفه من فئة الكبار، مشيراً إلى أن شكل قوة ضاربة في تشكيلة الأبيض، وقال: عندما يتواجد مبخوت في المنتخب أشعر بالراحة، وفي الدوري عندما يغيب عن تشكيلة الجزيرة ولا يلعب ضدنا أشعر بالراحة، يسبب لي الخوف والقلق، الله يحميه، هو إضافة للمنتخب الوطني وأعتقد أنه لو يتم الدفع بخلفان مبارك إلى جانبه سيشكلان ثنائياً جيداً أمام قطر.