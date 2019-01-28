زاكيروني: هدفنا الوصول لنهائي كأس آسيا وحصد اللقب

المصدر: وام

أكد ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات أن الصعود إلى المباراة النهائية واسعاد الجماهير الإماراتية يشكل هدفا لكافة اللاعبين خلال خوضهم لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" غدا على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وقال إن منتخب الإمارات في تطور مستمر على مدار مشواره في البطولة مؤكدا أن اللاعبين سيخوضون مباراة الغد بتركيز عال وإصرار كبير وان الجماهير ستظل هي الداعم الأساسي للمنتخب في مشواره بالبطولة وان الهدف حصد لقب.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الدور نصف النهائي الذي عقد اليوم في استاد محمد بن زايد بأبوظبي .. إلى هناك رغبة كبيرة واصرارا من اللاعبين على تجاوز هذه المباراة والوصول إلى نهائي "المونديال الآسيوي.

ولفت إلى أن بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" تختلف بشكل كامل عن بطولة كأس آسيا عام 2011 التي تمكن خلالها من قيادة المنتخب الياباني إلى اللقب، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من البطولة اتسمت بالندية في جميع مبارياتها وكان الحسم فيها صعبا وبتفاصيل صغيرة.

وأعرب زاكيروني عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعبي منتخب الإمارات محمد أحمد وخليفة مبارك، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني يضم اليوم 21 لاعبا أساسيا لديهم الرغبة والحماس من أجل الوصول للمباراة النهائية للبطولة.

وتقدم المدير الفني لمنتخب الإمارات في مستهل المؤتمر بالتعازي إلى لاعبه منتخب استراليا أوير مابيل في وفاة شقيقته.

من جانبه قال علي سالمين لاعب منتخب الإمارات خلال المؤتمر الصحفي إن طموح اللاعبين هو الوصول إلى المباراة النهائية وحصد اللقب مؤكدا اننا نستمد قوتنا من الجماهير التي قدمت لنا كافة أشكال الدعم على مدار مباريات البطولة وخاصة المباراة السابقة أمام استراليا.