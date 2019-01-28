قميص 1996 يعود للظهور في مدرجات آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف راشد حارب الفلاحي، عن مبادرته بتجهيز القميص الذي ارتداه منتخبنا الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا في الإمارات 1996، وتقديمه كهدية لعدد من نجوم هذا الجيل من اللاعبين أمثال الأسطورتين عدنان الطلياني وزهير بخيت، إلى جانب طرحه للبيع عبر الإنترنت.

قال راشد: «منتخبنا حقق نتائج إيجابية خلال النسخة الحالية من الكأس، ويسير بخطى ثابتة في البطولة، ونتمنى أن يصل إلى المباراة النهائية والتتويج بطلاً للقارة الآسيوية».

وأضاف الفلاحي: «جاءت لنا الفكرة إعادة إحياء القميص قبل بداية البطولة الآسيوية الحالية، وهدفنا تعريف الجيل الحالي من الأبناء، بتاريخ مشاركتنا في نهائيات 1996، والذكريات الجميلة التي عشناها ونحن صغار وقمنا بتصميم القميص مجدداً من خلال رسم صورة للقميص الذي تعرفنا عليه من خلال صور نشرت عن تلك البطولة في صحيفة "البيان"، وتم تنفيذ قميصي الإمارات والسعودية في شركة عمي، ثم أهدينا عدداً منها لمسؤولين رياضيين ونجوم 1996، ومنها الأسطورتان عدنان الطلياني وزهير بخيت».