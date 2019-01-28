مشاركة سعودية في «قمة القيادات الرياضية العالمية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن مشاركة إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، في أعمال «قمة القيادات الرياضية العالمية»، التي ستقام في فندق باب القصر يومي 30 و31 يناير الجاري، بالتزامن مع منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

ويفتتح معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أعمال القمة بحضور أكثر من 350 يمثلون نخبة وقيادات الرياضة العالميين، من بينهم: اللورد سبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وآرتي داباس رئيس الحقوق الإعلامية في المجلس الدولي للكريكيت، وكيث بيللي الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية لمحترفي الغولف، وبطرس بطرس نائب الرئيس الإقليمي لطيران الإمارات، وباولو بيلينو الرئيس التنفيذي مدير آر سي أس للفعاليات الرياضية، وكيث هاريس نائب رئيس نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، وديفيد تايلور رئيس العمليات في دي دي أم سي فورتيس، وبيتر سيلفرستون المدير التجاري لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إضافة إلى إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

استضافة

باستضافة قمة القيادات الرياضية العالمية، ستكون أبوظبي هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستضيف أعمال القمة، والتي أقيمت دوراتها السابقة في أهم مدن العالم مثل: نيويورك، لندن، بكين، حيث تناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً، والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية.

من جانبه، رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في أعمال القمة المرتقبة، مؤكداً أن نموذج الكرة السعودية يعد من النماذج المتقدمة في القارة الآسيوية والعالم، مشيراً إلى أهمية قمة القيادات الرياضية العالمية ودورها الكبير في تحقيق الإضافة الكبيرة لمسيرة الخطط الطموحة لتحقيق التنمية والتقدم الرياضي ليس على صعيد أبوظبي فحسب، وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط أيضاً، مبيناً أن استعراض تجارب أسماء لامعة في عالم الرياضة يمثل دفعة كبيرة لأعمال القمة.