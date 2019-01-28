هاجيمي: مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا

المصدر: العين- البيان الرياضي

شدد الياباني هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان، على أهمية التركيز في مواجهة الليلة أمام إيران الذي يعتبر أفضل منتخبات آسيا كما يؤكد ذلك التصنيف الدولي، وأوضح أنهم مطالبون بإظهار أفضل ما لديهم في المواجهة تطلعاً لتحقيق الفوز والذهاب إلى النهائي الآسيوي، وأشار إلى أنهم استعدوا للمباراة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بعد مواجهتهم الأخيرة في ربع النهائي، وكشف أنهم سيدخلون المباراة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم. وقال: خضنا تحديات صعبة في الفترة السابقة ومنتخبنا آخذ في التطور من مباراة لأخرى، ينبغي أن نلعب بتركيز وحذر ومثابرة منذ البداية وحتى النهاية لنصل إلى هدفنا، ونتمنى أن نوفق في ترجمة الجهود التي بذلناها خلال الفترة الأخيرة في تحقيق الفوز اليوم وبلوغ النهائي ومن ثم التتويج باللقب، لقد كانت لي ذكريات جيدة في مواجهة إيران عندما كنت لاعباً بالمنتخب الياباني خلال المسابقة الآسيوية التي أقيمت بهيروشيما عام 1992، أتذكر تفاصيل رائعة من ضمنها تسديدة ميوتا في تلك المباراة، الآن اختلف الوضع وأخوض المسابقة بوصفي مدرباً، وأعتقد أن المنتخب يتطور إلى الأفضل بعد أن دخل عهد الاحتراف. وأضاف: أتوقع أن نواجه اليوم ضغطاً إيرانياً وعلينا أن نقابل ذلك بالاستحواذ على الكرة.

من ناحيته توقع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني، مباراة قوية بين منتخبه واليابان اليوم في نصف النهائي، وأوضح أنهم استعدوا بصورة جيدة لمواجهة «الساموراي» وجميع اللاعبين في قمة الحماس ولديهم الرغبة القوية لتحقيق الفوز ، وقال: سنواجه اليوم منتخباً قوياً هو أحد اكثر المنتخبات نجاحاً في قارة آسيا، ويضم في صفوفه لاعبين رائعين وأنا فخور بأنني عملت في اليابان بوقت سابق واطلعت على مقومات التطور الكبيرة هناك، بما في ذلك مشاريع المراحل السنية الأمر الذي قاد اليابانيون للسيطرة على البطولات الآسيوية كافة، وأرجو أن أتوجه بالشكر لاتحاد كرة القدم الياباني على إتاحته لي تلك الفرصة الرائعة.