ميليغان يتمنى فوز الإمارات بالكأس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم الأسترالي مارك ميليغان، دعمه لمنتخب الإمارات في سعيه للحصول على لقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد خسارة فريقه 0-1 في الدور ربع النهائي على أيدي منتخبنا الوطني مساء الجمعة الماضي، علماً أن ميليغان قضى موسمين في الإمارات كمحترف في دوري الخليج العربي، وأشاد اللاعب الأسترالي بمدرب المنتخب الإماراتي الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، بعد إقصاء استراليا عن الدفاع عن لقب البطولة القارية.

وكان المنتخب الإماراتي، قد أقصى نظيره الأسترالي من البطولة، عندما استفاد علي مبخوت من خطأ ارتكبه ميلوس ديجينيك قائد «الكانغارو»، ليسجل الهدف الوحيد في المباراة، ليرد الأبيض الدين للمنتخب الأسترالي الذي كان السبب في خروج الأبيض من نصف نهائي بطولة «أستراليا» والتي توج بلقبها صاحب الأرض.

وقال لاعب خط الوسط، الذي لعب مع فريق بني ياس في الفترة من 2015 إلى 2017: «أتمنى كل التوفيق لـ «الأبيض» بعد فوزهم على بلادي، هم كانوا ينتظرون ذلك، لدي نقطة ضعف كبيرة تجاه الإمارات، أحبها كثيراً وأعرف العديد من اللاعبين الإماراتيين، وبعد أن ذهبت النتيجة في صالحهم، فحينئذ أتمنى أن يمضوا قدماً، ويعملوا بشكل جيد خلال مباراتهم المقبلة».

كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أساسياً في تشكيلة المدرب غراهام أرنولد طوال فترة وجوده في نهائيات كأس آسيا 2019، وشارك في جميع مباريات منتخب بلاده الخمس في هذه النسخة من البطولة القارية، ويعتقد ميليغان أن الإمارات، الذي يلعب في نصف النهائي، غداً، يمكنهم المضي إلى أبعد من ذلك بدعم من مشجعيهم، وهم يتطلعون إلى الوصول إلى النهائي للمرة الأولى لهم منذ أن أقيمت النسخة الأخيرة في الإمارات عام 1996.

وقال: «كنا نعلم أنهم سيكونون أقوياء، خاصة على أرضهم لأنهم يتمتعون بالكثير من الدعم الجماهيري. لديهم بعض اللاعبين الجيدين على المستوى الفردي، وكانوا منضبطين في الطريقة التي لعبوا بها أمامنا، ومن الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لن نمضي قدماً، ولكنني أتمنى لهم الخير، وإنهم بحاجة إلى مواصلة جذب الجماهير الكبيرة لدعمهم، لأنهم فريق مختلف عندما يكون لديهم جمهور كبير خلفهم، وأعتقد أنهم بحاجة إلى البقاء منضبطين، وأتمنى لهم حظاً سعيداً».