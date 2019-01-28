«تكاتف» جعلت دموع الملا تنهمر فرحاً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توجه المواطن الستيني طالب الملا بالشكر إلى متطوعي «تكاتف» من منصة متطوعي الإمارات، وخص بالشكر أبناء الإمارات محمود آل علي، وراشد المهيري، وريم العبيدلي، الذين تعاطفوا مع حالته، عندما علموا بأنه تعافى للتو من عملية جراحية، وأصر على الحضور بالرغم من حالته الصحية، من أجل الحصول على تذاكر للمباراة له ولأسرته، قبل أن يتفاجأ بنفاد كافة التذاكر.

وعندما قرر العودة إلى البيت مغادراً نادي الشارقة، قرر المتطوع محمود آل علي، إجراء اتصالات مكثفة بمركز رأس الخيمة من أجل توفير التذاكر المطلوبة، وبالفعل تم التأكد من توافرها، قبل أن تظهر مشكلة أخرى تتمثل في عدم قدرة «الملا» الذهاب إلى رأس الخيمة، خاصة أن حالته الصحية تحول دون تحقيق ذلك الأمر. لم ينته الأمر، وما هي إلا ثوانٍ معدودة حتى تكفل أحد الشباب المواطنين، بالذهاب إلى رأس الخيمة نيابة عن «الملا»، والجميل أنه رفض مجرد ذكر اسمه، موضحاً أن تطوّعه بالذهاب واستلام تذاكر الملا ما هو إلا دعم لمنتخب الإمارات في مهمته المقبلة، قام المتطوعون بتصوير نسخ من بطاقات الهوية لأسرة الملا، كما تم تبادل أرقام الهواتف بين الطرفين، حتى ينفذ الشاب وعده بالحصول على التذاكر، وإهدائها إلى الملا ، بعدها تساقطت الدموع من عيون «الملا»، نظراً للموقف النبيل من شباب «تكاتف» .