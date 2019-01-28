توزيع 1000 تذكرة في نادي الوصل

المصدر: دبي- عدنان الغربي

شهد متجر نادي الوصل إقبالاً كبيراً من جماهير منتخبنا الوطني في وقت مبكّـر من صباح أمس، وهو ما أدى إلى نفاد التذاكر والمقدر عددها بـ1000 تذكرة خلال ساعتين فقط.

واصطفت الجماهير في طوابير طويلة قبل ساعتين من انطلاق توزيع التذاكر، ما يؤكد حرصهم على التواجد في مدرجات استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة لمؤازرة الأبيض، وتحفيز اللاعبين لحجز بطاقة العبور إلى النهائي.

ولم يقتصر الطلب على فئة الشباب والرجال، بل حضرت عشرات المواطنات ومن جنسيات مختلفة للبحث عن تذكرة للوقوف خلف الأبيض في مباراته التاريخية.

وصرّح أحد المشجعين، أنه جاء منذ الصباح الباكر من أجل الحصول على تذكرة، لكن الحظ لم يسعفه بما أن جميع التذاكر المخصصة تم توزيعها قبل أن يصله الدور، وقال: سأحاول البحث عن تذكرة في مكان آخر وسواء حصلت عليها أم لا، سنكون جميعاً خلف الأبيض قلباً واحداً.

وكان نادي الوصل أعلن نفاد جميع التذاكر التي خصصت من قبل مجلس أبوظبي الرياضي للتوزيع في نادي الوصل الرياضي بعد ساعتين من طرحها في متجر النادي..

وقال النادي على حسابه الرسمي على «تويتر»: إقبال كبير من قبل جماهير الأبيض على تذاكر مباراة منتخبنا الوطني القادمة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، منذ الساعة الأولى لطرحها في متجر النادي، ثم أعلن بعدها بساعتين عن نفاد جميع التذاكر.