3 طلاب يناشدون «أبوظبي الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ناشد ثلاثة طلاب مواطنين، هم: محمد علي كرم، وحمد سيف أحمد، وحمدان محمد مراد، لم تتعد أعمارهم 16 عاماً، مجلس أبوظبي الرياضي، من أجل توفير دفعة ثانية من التذاكر، وتوزيعها على الجماهير التي تتوافد خاصة على مركز الشارقة، إذ تتزايد نسبة الحضور بشكل أكبر عن بقية المراكز التي تم توزيع التذاكر فيها، موضحين التزامهم بالحضور في الوقت المحدد من قبل من مجلس أبوظبي الرياضي في تمام العاشرة، لكن كل التذاكر نفدت في وقت قياسي، إذ لم يكن عدد 600 تذكرة كافياً، نظراً إلى الإقبال الجماهيري الكبير، ليعود عدد كبير من عشاق الأبيض بدون الحصول على تذاكر المباراة.

كما أوضحوا أنهم جهزوا كل أدوات التشجيع والأعلام وقمصان المنتخب، لكن عدم حصولهم على التذاكر أصابهم بالإحباط، وأفقدهم الأمل في دعم ومساندة الأبيض من داخل الملعب، والاحتفال بتحقيق الفوز بإذن الله، ومن ثم التأهل إلى المباراة النهائية، مؤكدين ثقتهم الكاملة بقدرة الأبيض في الحصول على اللقب الغالي، لا سيما أن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا. يذكر أن، المباراة الأخيرة أمام الكنغارو الاسترالي شهدت حضور عدد كبير من الشباب صغير السن، ومن المنتظر ان يتوافد شباب الإمارات على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي لمؤزارة الأبيض في اللقاء.