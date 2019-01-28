سهيل يتمنى تواصل الروح القتالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تمنى الدكتور حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني الأول، تواصل الروح القتالية التي ظهر عليها «الأبيض» أمام أستراليا، من أجل تحقيق الحلم، والوصول للمباراة النهائية، وأرجع سهيل التغيير الإيجابي الكبير الذي طرأ على أداء «الأبيض»، في مرحلتي دور الـ 16 وربع النهائي من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، إلى حضور ودعم صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبـــي نائب القائد الأعلى للقوات المســلحة، لمباراة قرغيزستان، ووجوده مع الجماهير، ذاكراً أن ذلك شكل نقطة تحول جيدة في المنتـــخب، بجــانب حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلـــــس التنفيذي لإمــارة أبوظبي، في مبــــاراة أستراليا الأخيرة، التي فاز فيها منتخبنا بهدف دون مقابل.

وقال سهيل إن هذا الحضور والدعم الكبير للرياضة، غير مستغرب من القيادة الرشيدة، ذاكراً أن اللاعبين كانوا على قدر هذا الدعم، ونجحوا في تحقيق الانتصــارات، بروح قتاليــة عاليـــة، ذاكراً أن وجــود الجمهور، رفع الروح المعنويــة وزاد إصرار اللاعبــين على الانتصــارات.