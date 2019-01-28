فهد علي: أنصاف الفرص بوابة العبور للنهائي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد فهد علي الشامسي الدولي السابق أن «الأبيض» كسب فعلياً ثقة الشارع الرياضي، خلال المواجهات الماضية التي أهلته لأن يصبح في نصف نهائي كأس أمم آسيا، مشيراً إلى أن الفريق عليه استغلال أنصاف الفرص، وأن ذلك الاستغلال سيكون بوابته للعب على النهائي.

وقال إن المنتخب الوطني لديه من الخبرات ما يؤهله لعبور محطة نصف النهائي الصعبة، نظراً للإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها اللاعبون، ومشيراً إلى أن الأبيض ليس جديداً في مواجهات المربع الذهبي، حيث سبق أن حصل على المركز الثالث في النسخة الماضية 2015، وأيضاً كان طرفاً في النهائي أمام السعودية عام 1996، ولذلك فلدينا الثقة بلاعبينا.

وعن العوامل التي يتم تطبيقها من أجل تحقيق حلم التأهل على أرضية الملعب قال: الأبيض أثبت حضوراً ذهنياً متطوراً أمام أستراليا حامل اللقب، ولذلك يجب توافر هذا الشرط الأساسي، واستغلال المتاح من الفرص يجعل موقفنا قوياً في المباراة، وخصوصاً مع طريقة الخصم الدفاعية، وسرعة الانقضاض، وهناك أدوات لا بد من تطبيقها على أرضية الملعب من أجل خطف الفوز، أهمها تحرك الفريق في الهجوم والدفاع ككتلة واحدة، وقد رأينا مساندة هجومية مع علي مبخوت أمام أستراليا من بندر الأحبابي، وإسماعيل الحمادي، في مقابل مهام دفاعية للاعبين أنفسهم.

وأوضح أن الأجواء مهيئة لملء استاد محمد بن زايد بجماهيرنا الوفية، وأبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات، فهم اللاعب رقم 1، وسيكون الانتصار حليفنا.