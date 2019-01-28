إسماعيل أحمد: نعد بإسعاد الجماهير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال إسماعيل أحمد مدافع منتخبنا الوطني وأحد أبرز نجوم بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، إن المواجهة المقبلة في نصف النهائي تعتبر الأهم في تاريخ كل لاعب بالمنتخب، باعتبار أن كل خطوة يخطوها «الأبيض» في البطولة تزيد من مسؤوليته وأضاف: نعد بأن نبذل قصارى جهدنا حتى نواصل إسعاد جماهيرنا بالوصول إلى مباراة النهائي.

وأضاف لاعب نادي العين، إن فرحتهم كانت كبيرة عقب مباراة أستراليا الأخيرة ليس بالفوز فقط، ولكن بفرحة جمهور الإمارات، مؤكداً أن أفراح كل زملائه اللاعبين في المنتخب تكون من فرحة هذا الجمهور الذي يقف بجانبهم ويقدم لهم الدعم القوي. ووجه إسماعيل الشكر لزملاء الملعب على اجتهادهم وأضاف: صراحة أشكر كل زملائي اللاعبين على الجهد الذي بذلوه.