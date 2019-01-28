إسماعيل الحمادي: الجماهير سر النجاح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل الحمادي بالدور الكبير، الذي لعبته الجماهير في إنجاح مسيرة المنتخب خلال مشاركته الحالية في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مشيراً إلى أن الوقفة الجماهيرية القوية كانت من أهم الأسباب التي قادت الأبيض لتحقيق نتائج لافتة مكنته من الوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

وقدم الحمادي شكره للجماهير وروابط المشجعين في الأندية والجهات المختلفة على امتداد وطننا الحبيب على مساهمتهم الفاعلة في دعم مسيرة المنتخب، معتبراً أن تواجدهم الدائم في المدرجات وتشجيعهم المتواصل للاعبين واحد من العوامل الأساسية التي منحت الأبيض التفوق على منافسيه.

وأكد الحمادي ثقته الكاملة باستمرار دعم الجماهير للمنتخب، متوقعاً أن يمتلئ استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي بكامل سعته في مباراة نصف النهائي، التي تجرى يوم الثلاثاء المقبل، لافتاً إلى أن توزيع تذاكر الدخول منذ وقت مبكر من شأنه أن يشجع أعداداً أكبر من أنصار المنتخب للحضور إلى الاستاد لمساندة اللاعبين وشحذ هممهم في اللقاء المهم.

وقال: «سنكون في انتظار جماهيرنا الوفية في معركة نصف النهائي غداً، المباراة تعتبر مصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين، لذلك نحتاج بشدة إلى التشجيع والمؤازرة، ونحن على ثقة بأن أبناء الإمارات سيكونون في الموعد، وسيملأون مدرجات استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ويقدمون ملحمة جديدة تقود المنتخب إلى المباراة النهائية».