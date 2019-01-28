عبيد هبيطة: لا تخافوا على المنتخب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصف عبيد هبيطة مدير منتخبنا الوطني الأول، الأجواء داخل المعسكر بالجيدة، مطالباً الجميع بعدم الخوف على «الأبيض»، مبيناً أن الفريق يواصل تحضيراته لمباراة نصف النهائي، بتدريبات يومية، يحرص من خلالها الجهاز الفني، على إعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة، للتغلب على منافسه، والعبور إلى المباراة النهائية، مؤكداً أن سقف طموحات المنتخب لا حدود له، وسيقاتل لتحقيق هدفه بالحصول على الكأس الغالية.

واعتبر مدير منتخبنا الوطني، أن التأهل إلى مرحلة نصف النهائي، جاء بتضافر جهود الجميع، مشيداً بكل أطراف المنظومة، بدءاً من اتحاد الكرة، الذي حرص مسؤولوه على الحضور مع اللاعبين داخل المعسكر، وتابعوا كل التفاصيل، مروراً بالجهازين الفني والإداري، وانتهاءً باللاعبين، الذين نجحوا في قيادة المنتخب إلى الدور نصف النهائي، وكشف عبيد هبيطة، عن موقف الإصابات في صفوف المنتخب، مشيراً إلى غياب اللاعب محمد أحمد عن مباراة نصف النهائي، بعد أن تعرض للإصابة في مواجهة أستراليا، إضافة إلى زميله خليفة مبارك، الموجود حالياً في ألمانيا للخضوع لعملية جراحية، وقلل هبيطة من تأثير الغيابات، مؤكداً أن الجهاز الفني أشرك معظم اللاعبين الموجودين مع المنتخب، وهناك عناصر جاهزة لسد النقص.

وقال: «لا خوف على المنتخب في المرحلة المقبلة، لسنا قلقين بسبب غياب بعض العناصر، بداعي الإصابة أو غيرها من الأسباب، ثقتنا كبيرة في كل قائمة المنتخب، وأعتقد أن أي لاعب بإمكانه تقديم الإضافة المطلوبة، متى ما احتاج إليه الجهاز الفني، بإذن الله، سنكون في الموعد، وسنواصل المسيرة».