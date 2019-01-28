خليفة الغفلي: لاعبونا فداء للوطن

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الدكتور خليفة الغفلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن لاعبي منتخبنا الوطني لا يزالون يملكون الكثير ليقدموه لوطنهم خلال نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» وأن الثقة بهم كبيرة خلال اللقاء المقبل يوم غدٍ سعياً لمواصلة الانتصارات وإسعاد القادة وجمهور الإمارات الوفي، الذين يدعمون الفريق بكل قوة خلال تلك البطولة القارية الكبيرة.

وقال الغفلي إن استعدادات اللاعبين قوية وتتناسب مع أهمية مباراة نصف النهائي الآسيوي، وإن الروح القتالية عالية والرغبة كبيرة، في تقديم مستوى متميز يتوج بنتيجة إيجابية، ونحن على ثقة بأن الكل سوف يقدم أقصى جهد له خلال المباراة المقبلة، من أجل مواصلة إسعاد الوطن والجماهير المحبة للفريق.

تضحية اللاعبين

وأشار إلى واقعة فارس جمعة وإصراره على النزول للملعب، على الرغم من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أستراليا، وتلك الواقعة تبرز مدى رغبة اللاعبين في التضحية من أجل وطنهم، والأمثلة متعددة وحاضرة من لاعبين آخرين، لأن الكل يسعى إلى تحقيق الفوز من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل الكبير.

وعن الانتقادات التي وجهت للمنتخب والمدرب زاكيروني في مرحلة دور المجموعات ومدى تأثيرها على معنويات المنتخب، قال الغفلي: نعم هذه الانتقادات ضايقتنا حينها ولكنها لم تؤثر فينا، ولكنها بثت في جميع أعضاء المنتخب روح التحدي والإصرار على تحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو الأمام، والتزم الجميع الصمت، ليكون أبلغ رد على تلك الانتقادات في الملعب، ولعل النتائج وتصدر المنتخب مجموعته وتخطي قيرغيزستان ومن ثم أستراليا، تثبت أن هناك استراتيجية لعمل المنتخب ومشاركته خلال البطولة.

وأشاد الدكتور الغفلي بدعم الجماهير للمنتخب قائلاً: «هذا الدعم القوي والتشجيع المثالي للاعبين خلال كافة المنافسات، كان السلاح الذي دعم المنتخب وزاد من حماس اللاعبين وإصرارهم على مواصلة تحقيق الفوز والوصول إلى الأدوار المتقدمة للبطولة، وهذا هو الهدف من المشاركة، وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا والتأهل للمباراة النهائية هدفنا، وخاصة أن الجميع متكاتف مع المنتخب للوصول إلى الهدف المخطط له».