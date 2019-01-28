الإعلام الفيتنامي: هدفنا كأس العالم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حظي المنتخب الفيتنامي باستقبال رسمي وشعبي في مطار العاصمة هانوي، تكريماً للاعبيه وجهازه الفني والإداري على الوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا الإمارات 2019.

ووصف الإعلام الفيتنامي، ما حققه «التنين الذهبي» في النهائيات، بالإنجاز التاريخي، والخطوة الأولى التي يجب البناء عليها للمستقبل، وقالت صحيفة «ثانه نيام»، أن حلم كأس العالم، بدأ يقترب بالنظر إلى ما أظهره المنتخب الفيتنامي، من قدرة على مجاراة المنتخبات الآسيوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى الذي قدمه «التنين الذهبي» في كأس أمم آسيا بالإمارات، مؤشر إيجابي، وداعية إلى ضرورة استثمار هذه الخطـوة لانتزاع إحدى بطاقات العبور إلى المونديال المقبل .