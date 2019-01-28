الجاليات العربية تدعم «الأبيض» عبر «تويتر»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أعلنت أعداد كبيرة من أبناء الجاليات العربية بالإمارات عن دعمها «الأبيض» في مباراته المهمة في نصف نهائي كأس أمم آسيا، حيث امتلأت ساحة شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتغريدات التي يؤكد أصحابها على وقوفهم مع المنتخب الإماراتي، مطالبين بالمشاركة في وسم «قدام يا الأبيض» و«نخلص معاً» لدعم منتخبنا الوطني في مشواره الآسيوي، في حين طالب البعض نجوم المنتخب بالتركيز طوال الوقت كما حدث في مباراة أستراليا.

في البداية كتب ماجد الرئيسي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً:«90 دقيقة لكسب تذكرة العبور إلى النهائي، بأخلاق الفرسان سيكمل المنتخب وجمهوره البطولة للوصول إلى الهدف المراد».

حماس

وكتب عادل درويش مدير المكتب الإعلامي السابق لنادي الوصل على «تويتر» قائلاً:«90 دقيقة كرة قدم، فيها حماس وغيرة على الشعار وألوان العلم، وأبيضنا في النهائي بإذن الله، مضيفاً:» مباراة كرة قدم ستلعب في ٩٠ دقيقة، لن تخرج عن إطارها الرياضي«.

فالنا الكأس

وقالت نشمية أردنية:» أنا أدعم منتخب الإمارات، وإن شاء الله فالنا الكأس شاركونا دعم الأبيض«، وقال المغرد اللبناني ناهي:» الإمارات بلدنا الثاني ومستضيفنا بين أهله بكل محبة؛ أنا أدعم منتخب الإمارات وإن شاء الله فالنا الكأس شاركونا دعم الأبيض«.

مساندة

القادمة وفالكم التأهل للنهائي، بالتوفيق لإخواننا الإماراتيين وعقبال الكأس يا رب«.

وغرد فايز الحربي:» مبروك للإمارات التأهل تستأهل إمارات الخير، دعواتنا بالتوفيق للإمارات بالتوفيق والفوز في المباراة القادمة.

رقم ( 1)

وكتب المشجع البحريني خالد على «تويتر» قائلاً:«كلنا معك يا الإماراتي يا البطل شد حيلك».، وقال سالم الظاهري:«بإذن الله سيكون منتخب الإمارات رقم واحد مثل جوازه».

وغرد المشجع يعقوب إسماعيل قائلاً:«ألف مبروك تأهل منتخب الإمارات لنصف النهائي، وبهذا الفوز أصبح حلم كل إماراتي قريباً للتتويج بأغلى كؤوس آسيـا، فالكم التوفيق على أرضكم وبين جمهوركم لبلوغ النهائي».️