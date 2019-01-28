هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

تُعد حلبة مرسى ياس الوجهة الرياضية والترفيهية متعدّدة الاستعمالات الأكثر حيويةً وحماساً في دولة الإمارات وتستضيف الحلبة الواقعة في جزيرة ياس سنوياً سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في العاصمة أبوظبي وغيرها الكثير من الفعاليات، بالإضافة إلى البرنامج الشامل على مدار العام والمؤلّف من فعاليات وتجارب خاصة بمحترفي وهواة قيادة السيارات الرياضية بما في ذلك ليالي سباقات الدراج وليالي مضمار ياس، برزت الحلبة كمركز مزدهر للترفيه والفعاليات الجماعية.ونظراً إلى أنّ الحلبة هي المرفق الأكثر تطوّراً من الناحية التقنية في المنطقة، فإنّها تُعد أيضاً الوجهة الأكثر ريادةً للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهي تستضيف بانتظام فعاليات خاصة بالشركات.

وبإمكان الزوار خوض تجربة الكارتينغ المشوّقة في كارت زون، أو قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة تفوق 200 كلم/‏‏‏ الساعة على حلبة الفورمولا 1، أو الحصول على رخصة السباق في مدرسة ياس لسباقات السيارات والكارتينغ، أو المشاركة في إحدى الفعاليات الرياضية المتعددة. وتضم الحلبة أطول مسار مستقيم على أي حلبة فورمولا 1 قائمة حالياً (1173 متراً)، فيما يبلغ طول الحلبة الكامل 5.55 كلم. كما أنها الحلبة الوحيدة في العالم التي تتميز بخمسة مدرجات مع مظلة لكلّ مقعد، ويمكن أن تستوعب مدرجات الحلبة أكثر من 60000 متفرج.

ويحتوي المضمار على مرآب لصيانة السيارات في منطقة وقفات الصيانة الخاصة بالسباقات، وكذلك 40 مرآباً لصيانة السيارات في مبنى الصيانة الرئيس داخل المدرج الرئيس.