الأبيض وقبل النهائي

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وبمناسبة مباراة منتخب الإمارات غداً أمام قطر في الدور قبل النهائي.. يذكر التاريخ أن نسخة عام 1996 حفل هذا الدور أيضاً بمواجهة من العيار الثقيل، حيث واجه الأبيض الإماراتي شقيقه الأزرق الكويتي في مباراة أدارها الحكم الياباني ماسايوشي أوكادا بفي استاد مدينة زايد الرياضية، وكان للحضور الجماهيري الكبير الذي وصل إلى 55 ألف متفرج مفعول السحر في لاعبي الأبيض، فحفز داخلهم إرادة الفوز الذي تحقق بهدف نظيف سجله حسن سعيد في الدقيقة 69، وبعدها استأسد الفريق في الدفاع لتنتهي المباراة بالتأهل للمباراة النهائية أمام الأخضر السعودي.

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