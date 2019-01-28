20 لاعباً من «الأبيض» يشاركون في 5 مباريات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يعتبر منتخب الإمارات الوطني، الأكثر مشاركة على مستوى اللاعبين في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، مقارنة ببقية منتخبات البطولة، بعد أن وزع المدرب الإيطالي زاكيروني فرص المشاركة على القائمة الرئيسية، التي أعلن عنها قبل البطولة والتي تضم 23 لاعباً حسب اللائحة المسموح بها، وذلك بمشاركة 20 لاعباً خلال الـ 5 مباريات السابقة، بعكس بعض المنتخبات التي حصرت ظهورها بعدد قليل من اللاعبين. وغاب عن المشاركة حتى الآن مع «الأبيض» ثنائي حراسة المرمى علي خصيف ومحمد الشامسي، إضافة إلى المهاجم الشاب محمد خلفان آخر لاعب تم استدعاؤه للمنتخب بديلاً للاعب ريان يسلم.

وعلى الرغم من التغييرات العديدة التي ظل يجريها المدرب الإيطالي في التشكيلة، أو الدفع ببعض العناصر حسب مجريات اللقاء، لكن «الأبيض» نجح في تحقيق نتائج إيجابية، وتمكن من التفوّق على منافسيه والوصول إلى نصف نهائي البطولة، دون أن تتأثر نتائجه بالمشاركة الكبيرة للاعبيه في المباريات، مما يؤكد الاستفادة من فترة الإعداد السابقة، والمعسكرات التي انتظم فيها اللاعبون بخلق الانسجام والتفاهم بين أبناء زاكيروني.