يونغ يحمّل نفسه مسؤولية إخفاق «شمشون»

المصدر: أبوظبي - د ب أ

أبدى لي تشونغ يونغ لاعب منتخب كوريا الجنوبية «شمشون» أسفه الشديد لخروج بلاده من دور الثمانية وقال إنه يشعر بالمسؤولية الشخصية بعد هذه الخسارة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً: أنا آسف حقاً على هذه النتيجة، توقعت الكثير من هذه البطولة، واعتقدنا أننا سنكون في موقع أفضل . وأوضح اللاعب الكوري باعتباري لاعباً مخضرماً، أشعر بالمسؤولية عن عدم قيادة الفريق بشكل جيد، لكنني أتمنى أن يكون منتخبنا أقوى من خلال هذه المباريات.

وأشار لي لقد كافح مدربنا من أجل إدارة الفريق بطريقة مناسبة نتيجة إصابة العديد من اللاعبين. وأضاف: لكننا ما زلنا نعتقد أنه كان بإمكاننا الحصول على نتيجة أفضل من ذلك.