نسور قاسيون.. موعد مع الفجر

المصدر: دمشق - وكالات

بدأ المنتخب السوري لكرة القدم «نسور قاسيون» ترتيب أوراقه بعد الإخفاق في المحفل الآسيوي، إذ أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، أمس، في بيان رسمي، عن تعيين السوري فجر إبراهيم مديراً فنياً لمنتخب بلاده للمرحلة المقبلة.وكان اتحاد الكرة أقال المدرب الألماني برند شتانغه عقب الخسارة أمام الأردن 0 -2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات، قبل أن يستدعي إبراهيم لقيادته في مباراته الثالثة الأخيرة أمام أستراليا حاملة اللقب التي خسرها 2-3 في أسوأ مشاركة له في تاريخ البطولة القارية.

وسيبدأ فجر إبراهيم في إعادة صياغة المنتخب السوري الذي فقد الكثير من قوته خلال فترة المدرب الألماني المقال برند شتانغه.