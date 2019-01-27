حقائق وأرقام

المصدر: إعداد: علي شدهان

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أفرزت المباريات الـ4 التي شهدها دور ربع النهائي للنسخة 17 لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المتواصلة حالياً بضيافة الإمارات، العديد من الحقائق والمعطيات التي يمكن البناء عليها في النظر إلى تلك المباريات الفاصلة، والتي قادت الفائزين فيها إلى نصف نهائي البطولة القارية الكبرى، فيما حزم الخاسرون، حقائب العودة إلى أوطانهم.

المباراة: الإمارات – أستراليا

النتيجة: 1- 0

الأهداف: علي مبخوت

الدقائق: 68

صفراء: 2 -2

حمراء: 0 -0

عرضيات: 9 - 39

أخطاء: 12 – 12

تسلل: 0 – 1

ركنية: 3 – 11

لمسات: 689 - 1280

تمريرات: 190 - 384

استحواذ: 37% - 63%

المباراة: اليابان – فيتنام

النتيجة: 1 - 0

الأهداف: دوان

الدقائق: 57 ركلة جزاء

صفراء: 0 - 2

حمراء: 0 - 0

عرضيات: 25 - 11

أخطاء: 6 – 11

تسلل: 2 - 2

ركنية: 6 – 4

لمسات: 1699 – 875

تمريرات: 599 – 244

استحواذ: 63% - 37%

المباراة: إيران – الصين

النتيجة: 3 - 0

الأهداف: مهدي طارمي وسردار ازمون وكريم أنصاري

الدقائق: 18 و31 و91

صفراء: 1 – 1

حمراء: 0 - 0

عرضيات: 28 – 11

أخطاء: 18 – 14

تسلل: 0 – 2

ركنية: 6 – 0

لمسات: 917 – 860

تمريرات: 309 - 272

استحواذ: 52% - 48%

المباراة: قطر – كوريا ج

النتيجة: 1 - 0

الأهداف: عبدالعزيز حاتم

الدقائق: 78

صفراء: 2 – 2

حمراء: 0 - 0

عرضيات: 5 – 19

أخطاء: 14 – 16

تسلل: 2 – 2

ركنية: 1 – 5

لمسات: 923 – 1303

تمريرات: 296 – 462

استحواذ: 43% - 57%