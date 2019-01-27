بن غليطة: حضور هزاع بن زايد مفاجأة سارة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

مثل حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى الاستاد مفاجأة سارة جعلت نجوم الأبيض أكثر إصراراً وأقوى عزيمة على تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي.

بهذه الكلمات استهل المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم حديثه، مؤكداً أن ما تظهره القيادة الرشيدة من اهتمام وما تقدمه من دعم سخي، هو المحرك الأساسي الذي يعطي اللاعبين الدافع والحماس للقتال على أرضية الملعب من أجل تحقيق الانتصارات، وثمن ابن غليطة مساندة أصحاب السمو الشيوخ للمنتخب من داخل الاستاد، معتبراً حضورهم كلمة السر في النتائج المميزة التي حصدها الأبيض في مرحلتي ثمن وربع النهائي.

وقال ابن غليطة: حرص سمو الشيخ هزاع بن زايد على حضور المباراة ومساندة اللاعبين يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمنتخب، ويشير بوضوح إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به الأبيض من الدولة، وهو الأمر الذي يلزم الجميع بمضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل تحقيق الهدف المرسوم بتحقيق الهدف.

وأضاف: يدخل المنتخب مرحلة مهمة ومفصلية بتأهله إلى نصف النهائي، من المؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الالتفاف حول المنتخب وتحتاج إلى تضافر الجهود، يجب أن نعمل جميعاً وبروح الفريق الواحد من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية، لنرد الدين لقيادتنا الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانات ووفرت كل أسباب النجاح للأبيض ليتوج بلقب هذه البطولة.