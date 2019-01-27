بن هزام : المدرجات أجمل لوحة في حب الإمارات

المصدر: العين - البيان الرياضي

وجه محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، شكره للجماهير الغفيرة التي آزرت المنتخب وشجعت لاعبيه في مباراة أستراليا، منوهاً إلى أن ما قدموه من مساندة كان له تأثير إيجابي واضح على أداء اللاعبين، وأسهم بقدر كبير في منحهم الدافع ليواصلوا عطاءهم طوال تسعين دقيقة ويتوجوه بتأهل مستحق على حساب حامل اللقب.

وأوضح ابن هزام أن الحضور الجماهيري الكبير في هذه المباراة، ليس غريباً على أبناء الإمارات الذين عرفوا بولائهم لبلادهم وحرصهم على الوقوف بقوة خلف كل من يمثلها في مختلف المحافل، وأشاد الأمين العام لاتحاد الكرة بالمقيمين في الدولة والذين أكدوا في مباراة أمس مدى حبهم للإمارات وارتباطهم بها، وهو ما ظهر جلياً في تواجدهم في الاستاد وتشجيعهم المستمر للاعبين.

وقال ابن هزام: «كان استاد هزاع بن زايد مسرحاً للوحة رائعة في حب الإمارات رسمتها الجماهير على مدرجات الاستاد، شاهدنا أعداداً كبيرة من المقيمين من الجاليات المختلفة وهم يصطفون إلى جانب المواطنين ويحرصون على تشجيع منتخب الإمارات في مواجهة حامل اللقب المنتخب الأسترالي، وكان لافتاً للنظر حرص كل من تواجد بمدرجات الاستاد على حمل علم الدولة والتشجيع بقوة حتى تحقق الفوز».

وأضاف: «المنتخب قطع خطوات مهمة في طريق تحقيق الحلم الذي يراودنا جميعاً، لكنه لم يصل بعد إلى محطة الختام، الأبيض ونجومه يحتاجون إلى مزيد من التشجيع والمؤازرة في المرحلة المقبلة، ونحن واثقون بأن المواطنين والمقيمين سيكونون على قلب رجل واحد خلف الأبيض حتى نسعد جميعاً بتحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية».