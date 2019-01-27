الطيور الناطقة تغرّد في استاد هزاع

المصدر: العين - أحمد عيسى

لفت فريق الإمارات للطيور الناطقة الأنظار بمشاركته أمس للمرة الأولى في فعالية رياضية، عندما شكل حضوراً في منطقة الترفيه الخاصة باستاد هزاع بن زايد منذ وقت مبكر، وجذب بالفعل انتباه الجمهور الذي تفاعل مع الطيور الجميلة والتقط معها الصور التذكارية وأبهره تحليقها وعودتها إلى المكان ذاته مما كشف عن تدريبها الجيد.

وأوضح إبراهيم محمد المرعي رئيس الفريق، أن حضورهم إلى الاستاد تم بدعوة من قبل مجموعة العين المنظمة للمباريات الآسيوية، وأضاف: هذه أول فعالية رياضية نشارك فيها على مستوى الدولة وسعداء جداً بالنجاح الذي حققته والتجاوب الكبير الذي وجدناه من الجمهور؛ مواصلاً: إن الهدف من المشاركة إسعاد الجماهير في منطقة الترفيه وننشر ثقافة الطيور وسط الجميع وتعليمهم كيفية التعامل معها وتربيتها وطريقة أكلها.

وبين رئيس فريق الإمارات للطيور الناطقة، أن أعضاء الفريق حضروا من مناطق عدة، ودافعهم في ذلك الوقوف مع المنتخب وتأكيد دعمه في هذا الحدث الرياضي المهم.