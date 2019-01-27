منصة «الشارقة الرياضي» تستقبل جماهير الأبيض

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

في إطار تعزيز كل الجهود المبذولة لدعم منتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة في كأس آسيا، أقام مجلس الشارقة الرياضي منصة رياضية أتاحها أمام الجماهير التي لم تتمكن من الذهاب إلى الاستاد.

وأقام المجلس منصة كبيرة أمام مركز إكسبو الشارقة ووفر كل الخدمات لاستقبال الجماهير، التي تؤازر منتخبنا الوطني رافعة شعار «معاك يالأبيض»، لا سيما في الحضور الكثيف لكل الجماهير التي ترغب في متابعة مشوار المنتخب في كأس آسيا، لتكون المنصة إضافة نوعية ومساحة مجانية لكل الجماهير لمتابعة منافسات البطولة.

يذكر أن فريقاً من مجلس الشارقة الرياضي يتولى إدارة موقع المنصة واستقبال الجماهير والاحتفاء بهم وتوفير مختلف الخدمات لتسهيل متابعتهم للمباريات.