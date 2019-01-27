سون: الإرهاق وراء تراجع مستواي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد نجم وقائد منتخب كوريا الجنوبية، سون هيونغ مين، أنه عانى من الإرهاق خلال المباريات التي خاضها مع منتخب بلاده في كأس آسيا، مشيراً إلى أنه بعد انضمامه للمنتخب في البطولة، كان يعتقد بأنه سيتحسن على المستوى البدني، إلا أن ذلك لم يحدث، وساهم في عدم تقديمه أداء قوياً في مباراة الدور ربع النهائي، التي خسرتها كوريا الجنوبية أمام قطر، وتوديعها البطولة. وفشل نجم توتنهام الإنجليزي، وأغلى لاعب في كأس آسيا 2019، في قيادة بلاده إلى الدور نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي في البطولة، بعد أن كانت تعول عليه الجماهير الكورية في المنافسة على اللقب الغائب عن «شمشون» منذ 59 عاماً. وقال سون في تصريحاته للصحافيين، عقب الخسارة: «الخروج من البطولة خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا، بعد أن كنا نطمح في التأهل والمنافسة على الكأس، نشعر بالحزن، ونعتذر للمشجعين الذين ساندوا اللاعبين طوال البطولة، ولكن هذه هي كرة القدم».

مستوى متوقع

وعن عدم ظهوره بالمستوى المتوقع في مباراة ربع النهائي، أضاف: «عانيت من الإرهاق في البطولة منذ انضمامي للمنتخب، نتيجة ضغط المباريات، وأرهقت جسدياً كثيراً، كنت أعتقد بعد مباراتي الأولى مع المنتخب في البطولة أمام الصين، أنني سأبدأ في الشعور بالتحسن من الناحية البدنية، ولكن هذا لم يحدث، وبالفعل، لم أستعد للبطولة بالشكل المطلوب، وكان من المفترض أن أعد نفسي بصورة أفضل».

حالة حزن

وتابع نجم وقائد منتخب كوريا الجنوبية: «أعلم أن الجميع كان يعول علي لتحقيق الفوز، وهو ما جعلني أشعر بالحزن، لعدم قدرتي على الأداء بشكل جيد، ورغم سيطرتنا على المباراة، واستحواذنا على الكرة، إلا أننا لم نتمكن من ترجمة تلك السيطرة إلى أهداف، ندرك أن الجماهير كانت تنتظر منا الكثير، ولذلك نشعر بالأسف تجاه الخسارة والخروج من البطولة».

فرحة وسعادة

وسيعود سون للانضمام إلى ناديه الإنجليزي توتنهام، عقب ختام مشاركته مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا، إذ أبدى عدد من جمهور «السبيرز»، على مواقع التواصل الاجتماعي، سعادتهم بعودة اللاعب إلى النادي، من أجل مساعدته في الدوري الإنجليزي، لا سيما في ظل الإصابات اللاحقة بنجوم الفريق اللندني.

وفي ظل إصابة الهداف هاري كاين ولاعب الوسط ديلي آلي، سيعود قائد منتخب كوريا الجنوبية إلى تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو التي تملك روزنامة مزدحمة من المباريات في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وكأس انجلترا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وعبرت جماهير توتنهام على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها لعودة سون في وقت أبكر من المتوقع، علما بأن توتنهام يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر ويستعد لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 من المسابقة القارية الأولى.