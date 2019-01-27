يوسف البطران: البيت متوحد والفأل كأس التسامح

المصدر: دبي-عماد الدين إبراهيم

وصف يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الروح القتالية والأداء الرجولي والحماسي من قبل نجوم الأبيض في مواجهة أول من أمس، بأنه رد فعل للموقف النبيل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتشريفه وحضوره مواجهة منتخبنا مع قيرغيزستان، ليترجم بقوة داخل وخارج الملعب حيث كانت المدرجات عبارة عن أسود هادرة باسم الوطن في لوحة موحدة تؤكد للقيادة الرشيدة أن البيت متوحد والفأل كأس التسامح. وتابع البطران حديثه وقال «إن حضور ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مباراة منتخبنا في ربع النهائي كانت رسالة واضحة للجميع أن الأبيض قادر على تحقيق آمال وتطلعات شعب الإمارات، وعلينا جميعاً التحلي بالتفاؤل وسيكون الفأل الفوز والمضي قدماً نحو منصات التتويج فكان أبطالنا قدر التحدي وحسن الظن بهم».

دعم

وأكد البطران، أنه في صف ورؤية مدرب منتخبنا الوطني زاكيروني، ولم يشك يوماً في قدرته على حسن قيادة الأبيض فهو يكرر سيناريو دورة الخليج الأخيرة في الكويت بحسن إدارته الفنية للمنتخب وعالم بخبايا وأسرار كرة القدم وكيفية التعامل في المواجهات الصعبة.

شجاعة

كما توجه البطران بالشكر والتحية لجميع نجوم منتخبنا الوطني الأول وخص بالتحية فارس جمعة المقاتل والذي كان فارساً حقيقياً تحامل على الإصابة ورفض الانصياع إلى تعليمات الجهاز الطبي، وعاد إلى الملعب في شجاعة تؤكد أن أبناء الإمارات في الشدائد قدها.