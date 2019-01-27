ميليغان: أستراليا ودعت البطولة وكسبت الشباب

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

أكد مارك ميليغان قائد منتخب أستراليا أن المنتخب الإماراتي تفوق عليهم في النتيجة لأنه نجح في استغلال الخطأ الدفاعي والاستفادة منه بشكل جيد، ذاكراً أن مثل هذه المواجهات ينتصر فيها دائماً من ينجح في ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف وأضاف: عادة تكون الفرص قليلة مثلما حدث في المباراة لأن كل طرف يلعب بحذر ويعمل على إغلاق المنطقة الدفاعية، لكن من ناحية المستوى أعتقد أن المنتخبين لعبا مباراة متكافئة لم تكن فيها أفضلية لأحدهما سواء في إحراز الهدف.

وقال ميليغان الذي سبق له الدفاع عن شعار بني ياس إن لحظة خروج أستراليا من البطولة تعد حزينة ومؤثرة، ذاكراً أنهم كانوا يأملون مواصلة المشوار والاحتفاظ باللقب وأضاف: كان طموحنا أن نصل إلى المربع الذهبي كأقل نجاح يمكن أن نخرج به، لقد خسرنا وغادرنا وهذا ليس جيداً في حق المنتخب لكن الجيد أننا حققنا مكسباً آخر بظهور بعض العناصر الشابة بشكل جيد في البطولة والذين يمثلون مستقبل الكرة الأسترالية، لقد تعرضوا إلى ضغط واحتكاك وعاشوا أجواء مباريات قوية وهذا مفيد جداً لهم في مشوارهم المقبل.

وأكد كابتن أستراليا : يجب أن نستفيد من التجربة وأن نعدها درساً للاستفادة منه في البطولات المقبلة مع مواصلة دعم الشباب.