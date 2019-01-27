يتركون التسوق لمشاهدة المباراة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حرص ‏العديد من ‏الزوار والمتسوقين في بعض المراكز التجارية بدبي على متابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأسترالي، التي انتهت بهدف دون مقابل لصالح الأبيض عبر الشاشات الكبيرة.

وفضل العديد من المواطنين والمقيمين مشاهدة المباراة المصيرية على التسوق في «العربي سنتر» بدبي، وشهدت تلك اللحظات تفاعلاً كبيراً من جميع الحضور، خاصة بعد تسجيل هدف الفوز عن طريق المهاجم علي مبخوت لتعلو أصوات التصفيق أرجاء المكان في مشهد يعكس مساندة جميع أبناء الوطن العربي وغيرهم من الجنسيات الأخرى للأبيض.

وحبست بعض اللحظات الأنفاس حينما هدد المنتخب الأسترالي مرمى خالد عيسى أكثر من مرة، فضلاً عن الفرص الأخرى المهدرة من جانب منتخبنا الوطني، التي تفاعل معها الجميع عبر الوقوف وإطلاق الآهات. واستكمل الجميع من عائلات ونساء وأطفال عملية الشراء بعد نهاية المباراة رغم تأخر الوقت.